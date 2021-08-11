據「國防新聞」報導，波音近日首次驗證載人戰機與無人機組隊的概念。透過美海軍F/A-18E/F配對MQ-25A「魟魚式」無人加油機，證實無人加油機不但能自空中接受戰機飛行員的命令，還能隨著任務改變而進行調整。

報導中指出，MQ-25主要設計來與地面的空中載具操作員(air vehicle operator AVO)進行通訊，有時是與航艦上的AVO聯繫；但隨著無人機任務設定與作戰概念的演進，此一情勢將有所改變。

這場驗證於虛擬環境中進行，MQ-25在接受任務後自航艦起飛。隨後波音的F/A-18E/F超級大黃蜂與諾斯洛普格拉曼公司的E-2D空中預警機，透過Link 16戰術數據鏈網路與無人機通訊，要求其偏離原始任務計畫，並在不同的位置為超級大黃蜂與鷹眼加油。

過程中，超級大黃蜂一度需要加油卻又急著飛抵目標，又不想透過無線電回報航艦；因此，超級大黃蜂直接向MQ-25發送訊號，讓其離開原本繞行航艦的軌道，並在趕往目標途中的新位置和超級大黃蜂碰頭。

對MQ-25而言，這顯然超出原有任務計畫的命令；其必須了解是載人戰機正下達指令而非航艦上的AOV，接下來MQ-25必須將命令轉化為相應的自主行動。

報導中指出，波音在超級大黃蜂上安裝了MQ-25與E-2D模擬軟體，並讓加油機伴飛。整個驗證過程在五角大廈登場，歷時約3小時，現場近80名海軍高層目睹載人機與無人機團隊合作。

波音MQ-25先進設計負責人蓋迪斯(BD Gaddis)日前出席海軍聯盟海空太空研討會時證實，MQ-25能夠自主飛行，卻總是與AVO維持通訊並按照飛行前的任務計畫執行勤務。

但是，當無人飛行載具(UAV)在戰鬥中不幸碰上通訊鏈降低、阻絕或禁止，而對手又採取行動時，此時UAV該何去何從？「這就是為何結合載人與無人機的團隊對MQ-25而言相當重要，畢竟我們無法確保無人機總是與AVO維持通訊」。

蓋迪斯進一步解釋，如果MQ-25與航艦之間的通訊被對手干擾，或以其他方式中斷網路；又或者軍艦駕駛為隱匿自己行蹤而中斷通訊，此時MQ-25與航艦之間的通訊就無法繼續維持。

波音MQ-25計畫主任布約德(Dave Bujold)表示，「我們正在建造一架能上戰場的戰機，我們希望當它身處戰場時能夠耐用而又有能力。我們已經知道航艦在部分時間點時，會關閉無線電通訊；但此時我們的戰機不能說我要回家了。這是不可能的」。

他表示，「我們不希望MQ-25甚麼都不作，也不希望他只執行任務計畫規範的事情。負責空襲的戰機飛行員有權責可以改變任務計畫，MQ-25必須做出適當回應。」

蓋迪斯則表示，驗証證實想要進行載人與無人機團隊作戰，無須針對E-2D進行軟體更新，而只需要對超級大黃蜂進行小型軟體更新，即可透過Link16發送新資訊。由於E-2D的Link 16資料庫已經有類似資訊，但超級大黃蜂卻沒有故須進行更新。

波音預計2021年下半年透過不同網際網路協定的數據鏈進行類似驗證。由於Link 16在海軍艦隊中無所不在，將成為好的開始。波音還希望能驗證載人與無人團隊的概念是否適用於任何類型網路。

波音計畫在2022年，於實驗室進行更多測試，並為無人機編寫更廣泛的自主碼，使無人機能轉換命令為可操作任務。2023年，MQ-25將進行實體飛行驗證。