隨著疫情緩解，節目《綜藝大集合》上周恢復錄影，胡瓜已主持20年、約1000集的節目卻首次告假，今（11日）天又二度請假，由於胡瓜之前曾說要引退、交棒給年輕人，難免引人聯想，同時，還有網友在節目官方臉書留言「沒有胡瓜 沒興趣看」，引發討論，對此，民視和節目也都做出回應了。

《綜藝大集合》是胡瓜的招牌節目，不過他卻連兩周都告假，不免引發外界揣測，對此，民視表示，胡瓜是因「個人因素」請假，並向胡瓜喊話：希望綜藝天王胡瓜儘速歸隊，雖然這次錄影少了胡瓜，不過民視也強調，主持群有阿翔、洪都拉斯、小嫻、張家瑋，以及14位來賓一起錄影，陣容龐大。

而《綜藝大集合》臉書也積極曬出節目片段，透露有柔道男神楊勇緯視訊站台，不過網友都把焦點放在胡瓜身上，紛紛留言「沒有胡瓜 沒興趣看」、「這沒瓜哥 反而沒看頭」、「沒有瓜哥感覺少一味耶」、「少了瓜哥就沒fu」，節目則現身回應：「節目一樣會帶歡樂給大家的啦」，向網友喊話節目一樣好笑、有趣。

節目《綜藝大集合》回應網友。（圖／取材自綜藝大集合臉書）

有網友則留言：「換了主持人果然差很多」，《大集合》強調：「主持人沒有換啊，只是瓜哥請假」，也有人好奇節目的收視「這星期收視率應該可以說明一切」，對此，節目則回應：「節目一樣會帶歡樂給大家~~來看就知道囉」。