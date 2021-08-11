國民黨主席選戰日趨激烈，回鍋再戰黨主席的前新北市長朱立倫，與現任主席江啟臣近來在黨代表黨職分攤金議題交鋒。據了解，朱立倫今天在屏東與黨代表座談時，直接允諾上任後，將改成「樂捐」，不再強制要求黨代表分攤金。

國民黨黨產遭凍結，財務捉襟見肘，黨主席江啟臣上任後，召開黨改會議，部分調整黨公職分攤金的金額，新增黨代表分攤金1萬元，更要求要繳給黨中央為主，先前曾引發部分中常委、中央委員反彈。

國民黨中常委江碩平、謝坤宏、邱素蘭、曾文培等人，今天下午將在中常會提案，因疫情造成衝擊，建請黨中央暫緩實施第21屆黨代表募款責任額。

據悉，朱立倫近日走訪基層，聽取基層黨代表心聲後，也在思考取消若當選主席，將取消黨代表募款責任額。相關人士表示，朱立倫今天到屏東與黨代表座談，會中仍有基層反應疫情期間大家都辛苦，已經盡量出錢出力。

相關人士說，朱立倫聽聞後隨即在會中直接宣布，黨主席要承擔更多黨務經費，分擔基層黨代表的壓力，若當選主席，上任之後黨代表責任職務捐將改成「樂捐」，不再強制要求大家繳交，減輕基層的壓力。

相關人士指出，至於有地方黨務人員提到職務捐變少，地方營運經費會受影響，對此，黨中央將幫忙籌措地方黨部經費，不會讓基層單獨承受壓力。

對於朱立倫拋出取消黨代表1萬元職務捐說法，江啟臣表示，黨公職分攤金的金額先前經過中常會決定，下午中常委也會討論到，他尊重中常會的討論。