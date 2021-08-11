有些人談戀愛不會顧及另一半的想法，非常我行我素，星座運勢網站「星座上上簽」點名，射手座、水瓶座、天蠍座在愛情中非常自私，常常只顧自己的感受，不管另一半的感覺，因為缺乏同理心，無意間就會傷了對方的心，若是和他交往一定要有心理準備。

▍1.射手座

射手座性格樂觀，追求無憂無慮的快樂人生，很重視自己的感覺，相較之下就沒有那麼在乎其他人的感受。射手座在愛情中依然我行我素，愛上了就熱烈追求，讓對方感受到前所未有的熱情，一旦不愛了就立刻果斷離開，也懶得溝通和磨合，完全不管對方的想法，甚至還會說對方不是自己的真愛，繼續在一起只是浪費時間，完全沒有同理心，因此讓人感覺很自私。

▍2.水瓶座

水瓶座思想跳躍，常常活在自己的小世界裡，旁人很難搞清楚他們內心真實的想法，他們兼具感性和理性，我行我素，不太在乎旁人的評價和建議，有時問人意見，也只是想要知道對方想法是否和自己相同而已，並沒有要拿來參考。他們在愛情中依然很做自己，想要付出才付出，想要消失就消失，合不來就分手，這種自私的態度總讓人覺得他從來沒真心愛過。

▍3.天蠍座

天蠍座心思細膩，而且非常敏感，在愛情中常常缺乏安全感，不是很信任自己的另一半，甚至有點被害妄想症，擔心對方會傷害自己的感情，為了驗證另一半的心意，他們會用冷言冷語來試探對方，常常詢問對方的行蹤，懷疑對方的交友圈，展現強烈的控制慾，雖然他們出發點沒有惡意，但是常常會傷害到另一半的心，不過他們為了滿足自己的安全感依然不會改變自己，顯得非常自私。