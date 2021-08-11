普利司通（Bridgeston）等公司業績報喜，以及美國公債殖利率上揚為銀行股帶來提振，周三日股連續第4個交易日走高。

周三晨收，日經225指數漲0.65%，為28,069.28點。東證一部指數漲1%，為1,955.68點。

輪胎製造商普利司通上季業績強勁，且全年獲利展望樂觀，晨收大漲7.13%。

朝日集團（Asahi Group Holdings）漲1.75%，該啤酒和飲料公司上季獲利改善優於市場預期。

真空設備製造商優貝克（Ulvac）業績強勁增長且宣布提高股利，股價勁揚逾8%。

人力資源管理公司Persol Holdings上季獲利意外強勁並宣布加發股利，股價上漲逾6%。

在美國參議院通過1兆美元基建案後，美國公債殖利率站上1個月新高，激勵銀行股指數上漲近3%。因大舉投資美國債市，日本銀行業的股價表現，往往受到美國公債殖利率走勢的牽動。

軟銀集團跌逾1%，未能守住公布財報後的升勢。此前軟銀執行長孫正義宣布在鎖定該國科技公司的整改行動結束之前，將暫停對中國企業的投資。