廣越(4438)今舉行股東會，總經理吳朝筆表示，第三季原本是傳統羽絨衣出貨旺季，雖受到越南疫情影響，越南工廠停工，加上塞港問題嚴峻衝擊等，有些雜音，但3Q仍會是全年最旺的季度。公司已規畫安排加班調度趕遞延的訂單，訂單只是遞延，客戶並沒有砍單，現在訂單滿手，做不完。今年新增了Spyder、Black Diamond、Lacoste等新客戶。

在客戶端，吳朝筆表示，廣越客戶除國際知名運動及戶外品牌外，今年亦新增客戶如：美國戶外品牌Spyder、Black Diamond、Lacoste(鱷魚牌)等，不僅將提升營運績效，也可分散接單風險。Lacoste原本明年才開發，結果因為疫情，Lacoste有小廠營運掛點、客戶提前轉單給廣越，所以現在已經開始開發Lacoste，預計明年初出貨。公司接單能見度已經可以看到明年第1季。只要越南疫情一降級，可以順利生產出貨，廣越營運可望迅速重新加溫。

廣越可望在下午發布2Q財報。廣越在去年的重要營運事項包括：一、董事會議通過為拓展事業版圖至醫療成衣產業，由子公司Q.V.P Limited轉投資Principle & Will Co., Ltd.美金1477萬取得50%股權。二、Q.V.S Limited減資美金1030萬，註銷對大陸投資孫公司江蘇科吉爾戶外用品有限公司登記。三、與紡織研究所共同投入智慧型服飾開發之第二代全功能智慧服飾於11月勇奪2020 TOG智慧科技登山服飾系統年度大獎。

廣越商品項目包括：羽絨服、樹脂棉服、各式高級針織成衣、其他一般外套、高階技術功能性外套、套裝、長褲、短褲、高級泳衣、韻律服及高級睡袋等；各式高階羽絨原料如：鵝絨、鴨絨等。

後續來看，吳朝筆表示：3Q依舊是今年最旺季度，只是受到越南「三就地」政策若干程度的影響，在中國大陸、約旦及羅馬尼亞訂單及出貨依舊暢旺下，今年全集團業績仍可望超過2成以上年成長。