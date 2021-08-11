「台北台中米其林指南2021」將於25日公布，米其林今（11）日率先公布「必比登推介」（Bib Gourmand）名單。今年台北共有58家餐館及街頭小吃入選，較去年增加4家，其中有6家為新入選。台中則有33家餐館入選，較去年增加12家，其中13家為新入選。

米其林表示，入選「必比登推介」名單的店家，均提供「物有所值」的美食，消費者能以1000元以下價位（不含飲料），吃到3道優質料理。今年台北共有58家入選「必比登推介」，包括35家餐館及23家街頭小吃，餐館數較去年新增4家。

在今年入選的35家台北餐館中，台菜的「隱食家」、「金賞軒」及屹立陽明山30年的老店「松竹園」，印尼華僑創立的「磐石坊」、麵食「湘帝御膳食堂」、湘菜及江浙菜「巷子龍家常菜」等6家首度入選。「美麗餐廳」及「牛店精燉牛肉麵」2家餐館今年則未獲入選。

台中此次則有33家餐館入選，較去年大增13家，包括台菜的咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳、羅家古早味、菇神、醉月樓，小吃類的陳明統爌肉飯、鮮魚(魚魚魚)、台中肉員，麵食類的可口牛肉麵、木公麥面、饕之鄉，素食「曙光居」、亞洲菜「好菜」及客家菜「牛稼莊」。

米其林指南國際總監Gwendal Poullennec指出，台中與台北蓬勃發展的餐飲圈向來以多元繽紛著名，今年儘管面臨困難與挑戰，必比登推介店家仍再次讓評審團隊驚喜，涵蓋至少17種料理種類、包括台北台中91個店家。