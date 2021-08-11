中共二十大臨近，現任政治局委員中誰將晉升常委受矚。香港明報指出，習近平秘書、中辦主任丁薛祥是「入常」的熱門人選，且很可能是王滬寧的接班人。丁薛祥入常的有利條件：一是習近平信任，二是年紀適合，三是有前例可循，四是人事安排的需要，而近年來丁薛祥的權力已日漸增加，公開亮相也漸趨活躍。

丁薛祥是從上海成長的官員，事實上直到1999年才算正式踏入政壇。此前他一直在上海材料研究所工作，並逐步在14年的時間從一個普通科研人員成為研究所所長。1999年，丁薛祥從所長任上調往上海市科委擔任副主任，隨後穩步晉升，先後在閘北區、上海市委組織部、市編辦、市委黨校等單位工作。

2007年，丁薛祥升任上海市委秘書長，並躋身市委常委。這或許是他政壇生涯最為重要的一次升遷，就在同一年，習近平由浙江調任上海市委書記，二人因此產生短暫交集。此後丁薛祥在上海市委度過5年時間，從秘書長做到政法委書記。

2012年習近平甫登大位，就將時任上海市政法委書記的丁薛祥調到北京，出任中辦副主任兼國家主席辦公室主任，此後，丁薛祥就隨習近平視察外訪，不離左右。十九大更接替栗戰書，當上中辦主任。

丁薛祥下月才滿59歲，與中國國務院副總理胡春華、將滿61歲的重慶書記陳敏爾一樣，是政治局現任委員中3名「60後」官員之一，屬高官中的「年輕人」。

另外，中辦主任位居中樞要津，歷來是政治局常委的熱門人選。在六四後的歷屆政治局常委中，雖然絕大多數都有主掌地方的經驗，但總會安排至少一名並無主政地方經驗的官員，這是高層人士的一種平衡，在未來的常委中，丁薛祥正好可以扮演這樣的角色。

而近年來，丁薛祥除繼續跟隨習近平出入各種場合外，自己也開始獨立活動，2018年，他已在北京與到訪的俄羅斯總統辦公廳主任會談。近月，他格外活躍，除陪習近平出席各種黨慶、授勳活動外，還在中央和國家機關工委座談會上講話等。若他在二十大上入常，很可能是王滬寧的接班人。