小米集團董事長兼CEO雷軍10日晚間發表年度演講，他回憶了2018年小米在香港上市開盤破發一路下跌的情形，並說當時有個投資人指名要見他，後來見面時還訓斥他一小時。有業內人士爆料稱，該投資人就是張瑛（馬雲夫人）。對此，雷軍今（11）日回應稱，「我跟張瑛是朋友，昨晚演講中的投資話題跟她沒關係。」

第一財經報導，雷軍今日指出，網上傳聞都是謠言。美圖董事長、天使投資人蔡文勝也在雷軍回應下留言評論稱，「這個澄清很有必要。」

雷軍昨晚在演講中提到：「那段時間，我的情緒非常低落，特別不願意見投資者。有位投資者，指名一定要見我。剛見面，他就毫不客氣地說，『你們小米讓我虧了這麼多錢，真的不知道你們是怎麼幹的？』接著，從戰略到產品再到管理，把我們當小學生，數落了一個多小時。我襯衣都濕了。會後，我一個人在會議室呆了很久。那一刻，我非常絕望。」

雷軍還提到，在去年7月10日小米股價終於回到17港元的時候，「我們可以抬頭挺胸重新做人了」，今年1月漲到34港元的時候，「破發給我造成的心理陰影終於煙消雲散了，我再也不用關心股價了，炒股軟體對我來說沒用了，通通刪掉，從明天起做一個幸福的人。」