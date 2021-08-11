家凱、阿福在《池堂怪談》獻出戲劇初體驗。（環球音樂提供）

家凱、阿福在《池堂怪談》獻出戲劇初體驗。（環球音樂提供）

家凱、阿福在《池堂怪談》獻出戲劇初體驗。（環球音樂提供）

魚丁糸搶在全新專輯《池堂怪談》發行前，率先推出專輯試聽影集，自8月12日起，每週四myVideo、公視＋ 一次更新二集，每集都會有一首新曲試聽。明天(8／12)將播出第一、二集，每集片尾曲都是新曲試聽，首集搭配影集主題曲〈我就奇怪〉，第二集則是全新單曲〈蜂蜜人蔘〉。而當晚，跨日的凌晨0點可以聽到完整版的新歌數位上線。明天就是迷你影集《池塘怪談》的開播日，晚上7點魚丁糸將在官方YouTube頻道首映，團員們攜手導演程偉豪一起映後會談，首映活動不限人數，各地歌迷、影迷都可以上線看首映、聊天提問；官方頻道直播不會回放，可至myVideo、公視＋ 影音平台收看影集，也請鎖定每週四的劇集更新、新曲試聽。

由魚丁糸和程偉豪導演強強聯手的《池塘怪談》，以新型態、新規格跨出音樂與戲劇緊密結合的新高度，雖說是電視劇集，但在場面調度上不輸電影規格，像是第一集一開場的車禍畫面，劇組在申請到建國高架橋封路拍攝，完成許多關鍵鏡頭；以及製片組尋尋覓覓在浮洲濕地找到真實的埤塘，才得以配合劇情營造出貫穿全劇、有奇幻感的「池塘」。

而在首集中家凱、阿福獻出戲劇初體驗！個性容易緊張的家凱，為了一個鏡頭還特別去找了表演老師，在拍攝現場，飾演警察的家凱一句台詞「身份證、駕照」，一旁沒有台詞的阿福不斷話外音「護照」，想干擾家凱看他NG；而第一次演戲就遇到封橋的大陣仗，兩人在拍戲空檔猛拍照，頗有「烏龍拍檔」的逗趣感。

繼〈我就奇怪〉之後，在魚丁糸《池堂怪談》專輯中，緊接著出場的是浪漫輕鬆曲風的〈蜂蜜人蔘〉，起源於青峰與家凱兩年前在法國旅行時臨時起意的創作。〈蜂蜜人蔘〉於8月13日數位全面上線，8月16日中午首播MV。