近日「阿里巴巴女員工被侵犯」事件引起全大陸網路廣泛討論，8月11日上午「＃騰訊實習生建議高管頒佈拒絕陪酒條令＃」更登上新浪微博熱搜榜單前三。網傳騰訊一位實習生，直接給董事長馬化騰、總裁劉熾平發信，文中更建議「趕緊頒佈拒絕陪酒相關條令」，甚至備註「務必回覆」。

隨後，傳出該名實習生表示將聯名提交一份倡議書，並在QQ 群中發了份可供多人編輯的騰訊文件，支持他倡議的人可在文檔中署名。同時這被解讀對話截圖也是他自己發到群聊中的。

對此事，也有騰訊員工表示他不考慮自己的工作嗎，「who are you？」。也有網民認為此舉說白了就是想紅，甚至爆料該名實習生是上市公司天士力行銷副總家的孩子。

更有大陸網友笑稱，以後這名實習生的簡歷可以寫「曾指導馬化騰、劉熾平工作，其中向劉熾平提出過建設性指導意見，並被其虛心採納，獲得高度認可，對騰訊企業文化建設工作產生重大正面影響」。