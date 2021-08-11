金山立體停車場年底將啟用，交通局長鍾鳴時（左）與金山區長廖武輝（右）到場了解施工情形。（新北市交通局長提供）

金山新地標「金山立體停車場」工程將在年底完工，建築物造型以金山神秘海岸火山岩石染橘褐紋色為發想，夜間結合燈光，宛如大型光雕，預料將成為打卡熱點：新北市交通局表示，最快年底啟用，可提供350個汽車位、100個機車位。

新北市通局鍾鳴時表示，金山立體停車場總工程經費4 億859萬元，不僅是金山區首座全智慧化立體停車場，一樓規畫了小農市集，行銷在地農特產；而頂樓更設計了風雨頂板，可供大型集會活動場所，「這不只是一座停車場，也將是金山區民生活新聚點。」

鍾鳴時指出，金山立體停車場為地下一層、地上四層，樓層採挑高設計，目前工程進度已達96％，本月底即可竣工，預計年底前啟用，可提供350個汽車位、100個機車位，並將建置車牌辨識系統、車位在席、智慧尋車等全自動智慧化的停車系統，成為金山區首座全智慧化停車場。

金山區長廖武輝表示，感謝新北市府交通局高效率的施工，金山區民都很期盼立體停車場完工啟用，未來將是金山區的新地標，更結合了金山金包里老街、櫻花公園、中山溫泉公園等周邊景點，夜間停車場燈光也是非常美麗，測試期間已有不少區民搶先一睹為快拍攝。

鍾鳴時表示，感謝金山區公所在金山警分局旁新設人行通道，以利未來停車場啟用後，遊客可更順暢地前往老街，共同改善老街的停車秩序與交通環境外，也提升都市公有土地使用效益。

交通局表示，侯市長上任後計畫4年內興建30座全智慧化立體停車場，將增加1萬256格汽車位及3579格機車位；目前已完成三重商工地下停車場、二重公園地下停車場、新莊民安國小停下停車場、蘆洲永康公園地下停車場、樹林藝文中心地下停車場、板橋中山國小地下停車場、板橋音樂公園地下停車場、土城中央公園地下停車場和新莊宏匯公共停車場等9座，朝智慧交通城目標全力以赴。