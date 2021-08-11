米其林今天公佈必比登美食名單，市議員鄭功進、林祈烽等，今天攜帶多家知名小吃進議會質詢，鄭功進邀副市長陳子敬一起推薦；鄭功進指出，東南區很多美食深受肯定，去年竟沒有半家入選必比登，質疑觀旅局未善盡宣傳行銷，觀旅局長韓育琪強調，米其林是國際美食的指南，台中市會透過跨局處來推薦台中美食。

鄭功進說，市府未提供足夠資訊及名單供米其林參考，市府的職責本來就應協助地方產業宣傳，利用米其林的國際知名度，設法協助地方隱藏版的小吃被看見；台中火車站前後站有不少知名充遠近馳名的小吃，從日治時期就經營且備受饕客肯定，結果去年沒有一家名列必比登。

鄭功進認為，觀旅局沒有善盡職責，好好宣傳當地特色小吃，提供足夠資訊及名單供米其林參考，東南區有很多名的美食，如台中肉員、臭豆腐等；他每年舉辦寒士圍爐宴，就有寒士說最想吃台中肉員；這麼好吃的東西觀旅局卻不設法幫推薦行銷。

觀旅局長韓育琪表示，米其林評比向來採祕密客匿名評比，觀旅局沒有提供參考名單，但未來會加強主動宣傳，吸引祕密客前來品嚐。鄭功進剛質詢結束，就傳來今年東南區有陳明統爌肉飯、木公麥面與南區台中肉員入選的好消息。