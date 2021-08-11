53歲趙正平過去參加《康熙來了》，跟小S互虧走紅，之後他與梁赫群、林智賢組成 「景行廳男孩」發行EP，也曾主持節目。2015年他自曝結婚，另一半是圈外人，昨(10日)他在直播中宣布離婚，媒體報導，友人透露趙正平跟前妻離婚後感情更好，兩人沒了夫妻關係束縛，趙正平覺得前妻更可愛，仍有意復合。

趙正平昨在《綜藝大熱門》節目直播中脫口離婚恢復單身，與太太已經正式結束6年婚姻關係，他解釋兩人選擇分開不是家暴或有第三者，「坦白說我剛開始也很痛苦，因為我不曉得自己為什麼會選擇結束一段美好的婚姻」，承認是失敗的丈夫，坦言太過自私才讓婚姻告吹。

據《三立新聞網》報導，趙正平的朋友透露，趙正平雖在外給人火爆形象，但回到家很溫柔，也很尊重前妻，然而因趙正平是公眾人物，偶爾難免會有壓力跟情緒，他因不知道排解，便全數帶回家，導致太太只能包容，包容久了出現怨聲，加上生活瑣事，最後才走到離婚這步。

趙正平當時在直播表示仍有意追求前妻，破鏡重圓，「有人可能會覺得離婚可以再有下一段新的幸福，但我不這麼認為」。友人也同步證實此事，表示兩人是在5月疫情爆發前完成離婚手續，至今還是有來往，退回朋友後，趙正平覺得前妻更可愛，至今還是深愛對方，至於會不會復合成功，趙正平態度順其自然，要看上帝安排。