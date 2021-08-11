徐姓男子開車變換車道，連續2次未打方向燈被後車檢舉，遭新北市交通事件裁決所裁罰2次共2400元。他提告抗罰，指他遇到「檢舉魔人」、交裁所「黑箱作業」，且當時根本沒有其他車，「打方向燈是要給鬼看」，台北地院行政訴訟庭全不採信，僅依2次違規地點過近，判撤銷第2張罰單，可上訴。

徐男去年7月26日晚間開車行經新北市新店區中安大橋，先後行經安興路出口匝道、平面祥和路與安興路口，兩度未打方向燈遭後車檢舉，吃下2張1200元罰單，徐男不服，循序提起行政訴訟。

徐男主張，他提出申訴後，交裁所不通知他會同勘驗，他根本沒有回想、回應的機會，這種球員兼裁判、黑箱作業的申訴程序，違反行政程序公平公開的原則。

徐男並稱他遇到檢舉魔人，從罰單照片來看，檢舉魔人為取得較清晰的畫面，在短短3、5秒內逼近100公尺，可見檢舉魔人曾違法加速到80公里，這種違法取得的資料，不能當成處罰依據，而檢舉魔人超速對道路造成的危害，才應該被處罰。

徐男並指，他開車向來謹慎注意周遭，數十年來都沒有肇事紀錄，該路段是他平常上下班必走之路，再熟悉不過，橋上橋下3處會車點因為有長時間紅綠燈控制，會有1至2分鐘無車的狀況，他知道附近根本沒車，才不會像被制約的笨蛋打方向燈給鬼看。

北院認為，《道路交通安全規則》已明確規定應打方向向燈的時機，徐男既然沒有遵守規定，就應受罰，他的所有主張均不影響這個結果；不過，徐男2次違規相隔僅約1分鐘，顯然不符合重複處罰「相距6公里」的要件，因此判決撤銷第2張罰單。