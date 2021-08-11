行政院規畫推出振興五倍券，高雄搶先加碼推出高雄券，台南市長黃偉哲今天上午表示，目前除了規畫觀光旅遊業的加碼，除了抽車子之外，不排除在車子上面升等，電動車是在考量的範圍之一。

黃偉哲說，送電動車有多重意義，除了節能減碳，一方面台南是低碳城市，電動車也是未來的趨勢，不過，電動車不便宜，「所以我們希望價格親民，電動車或是油電車我們都考量。」

去年振興券台南加碼抽房子，台南購物節創下66億佳績破紀錄，黃偉哲說，「一山還有一山高，沒有最好只有更好。」去年是7月15日就開始了，今年是因為7月底才解封，台南購物節可能是8月底還是9月開始，所以先天上就少了一個半月了，為求再創好的表現，已規畫加碼活動。

黃偉哲表示，除了送手機、抽車子，另外還會推出一些觀光旅遊勝地的住宿券，或者是長期VILLA的免費住宿，隨時都可以來，這樣的話，對外地遊客吸引力更高，也不排除推出遊艇浪漫遊免費招待。

至於今年會不會再送房子，黃偉哲說，因為去年已經送過房子了，今年不送遊艇就沒辦法突破了，不過還在想，總之加碼再加碼，也要看大家都願意來消費，台南市也願意用更好的方式，能夠鼓勵消費，那一方面也希望創造疫情解封之後的業績。