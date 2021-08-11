智原(3035)宣布，藉其SoReal!2.0虛擬系統開發平台，協助工業物聯網ASIC專案於數天內便成功在SoC上執行Linux系統，其中包含Linux驅動程式、ROM程式碼和資安啟動設置。SoReal!2.0虛擬系統開發平台利用VDKs(Virtualizer開發套件)建置，並提供客戶在ASIC硬體設計與驗證過程中同時整合FPGA形式的原型(Prototypes)電路，以提早在取得系統晶片之前完成系統軟體的開發。

智原基於SoCreative系列SoC系統開發平台的成功經驗，在本次SoReal!2.0進一步整合智原自行開發的SoCreative!FPGA開發平台，搭配VDK的豐富IP虛擬原型、除錯與分析工具以及SoC整合設計參考樣本，達到虛擬與真實電路的結合。此虛實合併的混合模式開發平台，能協助客戶快速建構SoC虛擬系統，並輕易地將客戶自行設計的電路導入FPGA進行整合，而無須額外建構其虛擬原型，能夠更快速地掌握SoC設計架構，以大幅提早客製化SoC的軟體開發作業。

智原營運長林世欽表示，智原SoReal!2.0虛擬平台協助客戶減免耗時的EVB開發板除錯過程並加速SoC開發，智原藉由部署新一代的SoC虛擬開發平台，針對多種應用領域，為尋求提早進入軟體開發階段的客戶，提供重要的ASIC附加價值服務。

智原預計第三季營收季增幅度可達15%，先前也上調全年營收年增率至30%。智原自2020年開始在製程有突破，下半年也與封測廠有簽定產能保障合約，也有在鞏固原材料，未來成長重點為MP，新案佔MP(量產)會達70%以上，MP的毛利率較高，每年營收成長20%以上。