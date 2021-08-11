美國半導體類股週二(10日)隨美光(Micron Technology, Inc.)下殺，美光股價收跌5.36%。研調機構TrendForce也預期，隨著現階段需求下降加上庫存增加，預期第四季PC DRAM合約價轉跌0~5%，拖累南亞科(2408)、華邦電(2344)等記憶體製造廠股價表現。

美光周二股價重跌逾5%，收75.91美元，創7月28日以來收盤新低，主因市場擔憂庫存及報價壓力。不過，美光財務長Dave Zinsner堅稱，今(2021年)年下半年供應鏈將持續面臨短缺。

外電報導，Dave Zinsner 10日在KeyBanc Capital Markets科技領袖論壇中表示，今年下半年，雲端與企業客戶需求將強勁、工業與汽車市況也有望復甦，供應鏈持續緊縮。他亦指出，庫存依舊非常低，美光預測本季底的庫存天數會創一段時間以來的新低點。

不過，研調機構預期，隨著PC需求從疫情最高峰回降、尤其是在低毛利的Chromebook方面，下半年DRAM報價恐將受到打擊。對此，Zinsner表示，跟高階的雲端與汽車市場相比，Chromebook及筆電僅占一小部分DRAM需求。

台廠南亞科對第三季展望樂觀審慎，預估產品價格可望走揚；因此可望帶動營運維持高檔。

南亞科總經理李培瑛於日前法說會中表示，第三季消費性電子產品、伺服器及個人電腦需求穩健，5G手機比重也將提升，預計第三季DRAM產品季價格及月價格可望維持上升走勢。至於第四季DRAM價格有機會維持成長或與第三季持平，只是供應鏈長短料情況與疫情影響可能使得成長趨緩；此外，供應商資本支出情況也須留意。

TrendForce報告指出，PC OEM在第二季預計市場未來將陷短缺，因此大量囤貨，目前手上的DRAM庫存依舊偏高。此外，由於歐美地區已逐漸解封，隨著民眾逐漸恢復正常生活、陸續回到公司與學校，對筆電的需求已開始下降，進而削弱PC DRAM的總需求量。

TrendForce表示，自7月初起，DRAM現貨市場已提前出現PC DRAM需求疲弱的態勢，PC DRAM模組現貨價8月持續走弱；在庫存增加以及歐美逐步解封可能使筆電需求降低，第四季PC DRAM合約價預計將轉跌0~5%。

根據TrendForce調查，第三季PC DRAM合約價格的議定大致完成，受惠於DRAM供應商的庫存量偏低以及旺季效應，本季合約價調漲3~8%，但相較第二季25%的漲幅已大幅收斂。

展望第四季，PC端的出貨動能在歐美疫苗施打率持續提高後已有走弱跡象，其中以Chromebook類別最為明顯。TrendForce預期，儘管第四季仍有旺季需求與商用市場換機需求，但筆電於ODMs端的生產計劃將逐季修正，削弱PC DRAM的總需求量。