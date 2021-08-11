原相(3227)第三季儘管各個產品線需求皆不差，但受到客戶端MCU(微控制器)缺料，單季營收恐呈現高個位數衰退，今股價反映第三季營收保守，開低走低，重挫逾9%，目前股價居所有均線之下，不利短線走勢。

原相第三季預期營收呈現高個位數比例季減，原因是客戶端缺MCU(微控制器)原料，進而影響對原相拉貨的意願，且大陸電商業者關閉部分賣家的帳戶，因此，原相部分大陸客戶出貨受到影響，預期第三季毛利率與第二季持平，營業利益率則落在22~24%。

原相預計第三季滑鼠將季減少幾個百分點、遊戲機季增加幾個百分點，原相看好主力產品滑鼠持續成長，成長動能來自電競滑鼠及TOG(track on glass)滑鼠，其他產品則和第二季差不多。

原相今年在其他產品部分快速成長，OTS(光學追蹤感測)產品去年因為掃地機器人銷貨佳，2020年成長一倍，今年成長動能延續，應該也可以成長一倍，目前OTS營收佔比5~10%；TWS(無線藍芽耳機)去年推出後，營收逐季增加，目前營收佔比5~10%。至於車用相關產品小量出貨中，但放量還需要時間。

原相第二季單季合併營收為25.49億元、季成長13.5%，歸屬母公司淨利為5.12億元、季成長20.0%，相較去年同期大幅成長83.5%，每股獲利為3.09元，單季毛利率為58.1%、季成長0.9個百分點、年成長1.6個百分點。