中國大陸因為立陶宛將設立台灣代表處而召回中國駐立陶宛大使，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）強調，美國支持歐洲夥伴及盟友與台灣發展互惠關係。對此，我外交部發言人歐江安表示，拜登政府持續力挺台灣，外交部會持續推動與所有理念相近國家發展實質友好關係，增進互惠交流。
普萊斯於美東時間10日在國務院例行記者會時回應表示，美方與立陶宛站在一起，支持歐洲夥伴及盟友與台灣發展互惠關係，力抗中國的行徑。
普萊斯進一步表示，台灣是公衛、先進製造及民主治理等領域的全球領袖，國際社會皆受惠於與台灣的往來，包括美國在內。
歐江安說，外交部對美方上述言論表示歡迎，並感謝拜登政府持續力挺台灣，公開支持台灣與立陶宛互設代表處，美方關切中國對他國與台灣的無理威脅，也再度鼓勵各國與台灣發展實質關係。
歐江安強調，外交部會持續推動與所有理念相近國家發展實質友好關係，增進互惠交流；我方不會因為外在壓力脅迫而退縮，也會在既有深厚基礎上，加強與美國緊密合作，拓展台灣的國際空間。
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