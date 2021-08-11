新竹一家企業社負責人載女員工到前往客戶住處裝潢時，趁屋內無人之際，直接從正面擁抱女員工後，拉起女方上衣並解開內衣，企圖用手猥褻，但女員工一路在屋內跑給老闆追而未得逞，事後老闆還說「如果我要硬上你是無法反抗的」，女方氣得報案後，林男一審遭8月徒刑，但卻辯稱與女方有薪資糾紛遭到報復而上訴，台灣高等法院今駁回。

根據判決書記載，新竹某企業社負責人，於民國108年12月26日下午3時許，駕車搭載女員工替客戶空屋客廳內裝潢，趁屋內四下無人，竟伸手從正面摟抱並欲親吻甲女，女方受到驚嚇不斷掙扎遂逃脫，林男卻強行將女方推向牆壁，強行將衣服拉起及解開內衣進行猥褻。

女方在偵查時泣訴，老闆在施工時，她在一旁低頭看手機，突然老闆就從正面抱住她，並且想要強吻，她當下掙脫跑到另一個房間，不斷質問老闆說為何要這樣做，但老闆卻回「你都都要離職了，我以為會有機會」，然後突然把我拉回去壓到牆邊，將衣服往上拉起並解開內衣，接著伸手猥褻她。事後老闆雖然有道歉，卻還說:「如果他要硬上我是無法反抗的。」

但林男辯稱，當天是女方主動要求抱她，後來想到女方之前在公司有說一些曖昧的語言，於是就過去抱她並用手隔著衣服去摸胸部，她有發出聲音，後來要用手把她的襯衫拉起來，她一制止就馬上停止。

一審法官審理後，認為林男明知女方為員工，竟利用2人獨處之機會，先強行摟抱女方，又強扯女方衣服及解開甲女內衣，強行撫摸胸部，嚴重侵害告訴人甲女性自主決定權，犯後不僅坦承，反而指控女方有薪資糾紛才藉此報復，事後雙方雖和解，但女方表明不想原諒老闆並當庭哭泣，因此判林8個月。但林男不服上訴遭到駁回。