大陸印度變異株（Delta）疫情蔓延，波及17個省份，每日新增確診數介於100-150人左右。為減少疫情衝擊，北京取消了15個城市的航班、江蘇近期啟動第3輪大規模檢測、澳門將檢測陰性報告從24小時改為12小時。學者表示，這次大陸是否能用武漢經驗把Delta疫情控制下來，他並不樂觀，原因是科興、國藥疫苗的突破性感染可能比BNT、莫德納嚴重，呼籲台商一定要提高警覺，落實嚴格的非藥物公衛措施（NPI）。

公衛學者范僑芯表示，Delta突破了大陸的疫情防線，擴散到17省份，每日確診數達100-150人左右。在首都北京，防控已經全面升級，機場、火車站都需嚴查「健康碼」，返京後14天需進行健康監測，並在第1、7天進行PCR檢測，當地也取消了15個城市的航班。

江蘇的南京、揚州，由於爆發棋牌室群聚，確診者多是已施打疫苗的長者，當地在8月5日啟動第3輪大規模PCR檢測。而廣東的珠海，因通關人員確診，在8月3日啟動全員工PCR檢測，機場、客運站需出示「健康碼」，所有師生都需要在開學前14天內返回居住地進行自主健康管理。

另外，澳門近期也失守，8月5日宣布進入及時預防狀態，要求所有澳門人3天內接受檢測，關閉電影院、酒吧等娛樂場所。出入境的旅客，出示的陰性報告從24小時，改為12小時。

對於大陸的情況，台大公衛學院教授陳秀熙表示擔心，當地的人口超過10億，同是人口眾多的國家印度過去也有Delta的相同經驗。先前大陸由於水災的爆發導致群聚，NPI措施沒有嚴格落實，對於大陸這次是否能利用武漢經驗來把疫情控制住，陳秀熙說「我們並不樂觀」，原因是國藥、科興疫苗 ，同樣會出現突破性感染，且可能比BNT、莫德納更嚴重。他呼籲台商一定要提高警覺，不管是在大陸還是台灣，都要採取較高的NPI措施，檢測後也要迅速隔離，阻止陰性感染的傳播。