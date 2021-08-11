盜刷集團倉庫內上存放大批贓物。（警方提供）

嫌犯車內也堆放大批贓物。（警方提供）

今年4月間女主播巫嘉芬在臉書PO文以信用卡綁定的foodpanda外送平台帳號遭盜刷，向新北市警方報案後，警方陸續又接獲數名被害人報案，經新北市刑警大隊組成專案小組偵辦，本月2日逮捕盜刷集團吳姓主嫌等4人到案，初步清查被害人達10餘人，估計損失金額約800餘萬元。

警方調查，主嫌34歲吳姓男子原在通訊行工作，發現近年來民眾頻繁使用外送平台，尤其近期疫情期間更盛，遂利用外送平台系統綁定手機門號漏洞，藉機盜刷被害人信用卡購買大量雞精、奶粉、尿布及衛生紙等民生物資，再以5折低價轉賣團購業者圖利，警方搜索時，在三重區倉庫查扣大批尚未轉賣的民生物資，不法獲利近400萬元。

吳嫌供稱，他以在通訊行工作之便用人頭戶辦電話卡，向外送平台申請帳戶，再與由另名同夥提供的偽造信用卡綁定，刷卡在外送平台購物。

警方表示，經組成專案小組報請新北地檢署指揮偵辦，經長期跟監蒐證，鎖定以吳姓嫌犯為首的盜刷集團涉案，於本月2日收網，兵分多路分別於基隆市、台北市及新北市三重、新莊等地同步搜索，拘捕吳姓等4名犯嫌到案，全案依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。