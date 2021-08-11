Delta新冠變種病毒在江蘇蔓延

由於Delta變種病毒肆虐，中國大陸出現超過1年多來最嚴重的新冠肺炎疫情。就在當局致力遏制這波新疫情之際，有超過40名地方官員因為防控不力，而受到懲處。

據CNN新聞網11日報導，這波新疫情最初是在南京爆發，接著蔓延全中國大陸過半省分，3星期內就有超過1000宗有症狀感染病例。當局快馬加鞭，實施嚴格的封城行動，進行大規模篩檢，廣泛進行隔離檢疫，並採取旅遊限制。而相關措施實施的規模和強度，都是2020年初新冠疫情最初爆發以來所不曾見過的。

然而，至少有47名官員因未能立即或徹底實施相關措施，而受到懲處。中紀委在聲明中說，包括副市長在內，南京有15名官員要為疫情在南京祿口國際機場蔓延負責。據信這機場是新疫情爆發的源頭，7月20日當天，有9名清潔人員在接受新冠例行篩檢時，被發現受感染。而當局認為，這和7月10日來自俄羅斯1班機的群聚感染有關。

此外，湖南省觀光勝地張家界也有18名官員因反應遲緩受懲處。魅力湘西大劇院有數千計人在場的表演，疑似和南京群聚感染有關，張家界7月因此而封城。此外，靠近南京的揚州到周二為止，已出現394宗有症狀感染病例，其中26人是「重症」，而6名患者病況危急。

中方對新冠採「零容忍」對策，使地方政府在防疫上承受龐大的壓力，先前在地方爆發疫情時，已有許多官員受懲處。然而，由於Delta變種病毒具有高度傳染性，已使相關對策受質疑。