一舉成名黃宜甄破全國紀錄獲總統教育獎，背後有洋蔥。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

社頭國中黃宜甄從短跑健將島國二換跑道，開始練舉重，去年全國中運一舉成名，今年再破全國紀錄，其實她練舉重背後藏洋蔥，新住民單親家庭平日與爸爸、阿嬤和兩個哥哥相依為命，爸爸因病無法工作，靠阿嬤代工，她咬緊牙根地練舉重，在生命的道路上「負重前行」，再苦都不怕。

黃宜甄說從小就喜歡運動，力氣大，國中考入體育班，本是練短跑，教練在她升國二認為體型等各方面，適合練舉重，投入練習技巧，去年全中運拿下金牌，開始有了信心。

她說阿嬤辛苦撐起一個家，她覺得要更努力，有時候練得累，阿嬤總是很心疼，要她不要這麼拚，但是每次比賽都比她還緊張，還到廟裡拜拜，家人、師長等鼓舞，更讓她在這條道路上找到了堅定的目標，而覺得最苦的，是成績沒有進步的焦慮，但內心總有個聲音，「相信自己」，一直堅持了下來。

社頭國中校長周昌憲也透露，黃宜甄特別孝順，最大希望將來買棟房，改善家人生活，她考進體育班後，教練組長謝志典發現她有舉重天分，她也不懈努力，不斷突破自己，國二開始有很好的成績，全中運一舉成名，參加過北韓、烏茲別克錦標賽，已經破了當年舉重超人陳葦綾紀錄。今年全中運又破全國紀錄，青少年45公斤、49公斤挺舉和抓舉等紀錄保持人，是中華奧會黃金計畫的重點培訓選手，亞運之後，目標是2024代表台灣參加巴黎奧運。

縣長王惠美今天頒獎彰化四位得到總統教育獎孩子，對於他們不畏艱難、力爭上游感到敬佩。