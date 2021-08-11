永和分館「儀式感的幸福」線上情人手作活動，將教大家DIY甜點香氛蠟燭（戴上容攝）

在台灣黑膠唱片最蓬勃發展的50到70年代，三重曾經是全台黑膠的最大產地。隨著七夕情人節即將到來，設置「黑膠」體驗區的新北市立圖書館三重南區分館12日至15日應景推出「懷舊黑膠」線上講唱會，另外活動期間民眾只要憑借閱證，便可以免費把黑膠唱片借回家。

三重50至70年代間，曾製作全台90％唱片，唱片工廠數量居全台之冠，新北市立圖書館三重南區分館設置「黑膠」體驗區，館內收藏多達8000片黑膠唱片，圖書館內總計近8萬冊藏書，提供196席閱覽座位。

新北市立圖書館表示，14日就是七夕情人節，疫情目前捉摸不定，為了讓大家可以安心過節，三重南區分館特別推出「懷舊黑膠」線上講唱會活動，透過資深音樂人演唱、講述，及播放黑膠唱片經典歌曲，邀情人們一起來聽懷舊復古的老派音樂，重溫往日時光。

新北市立圖書館指出，活動邀請到以「苦海女神龍」風靡寶島的台語歌后邱蘭芬、有「歌壇活字典」稱號的資深藝人小黑人金澎、民謠教父陳宏銘、以及曾創作過20餘部電影主題曲，70餘部電視連續劇主題曲等膾炙人口歌曲的華語歌壇創作大師黃仁清等。

三重南區分館方日前因疫情暫停的黑膠體驗服務，近日配合微解封與七夕活動重啟四日，只要活動四日持借書證，就可以免費把黑膠唱片借回家，和情人一起聽老情歌，來一場浪漫的文青約會。

另外，永和分館8月14日七夕情人節當天也有「儀式感的幸福」線上情人手作活動，將教大家DIY甜點香氛蠟燭， 只要8月份於圖書館借書，便可免費報名參加，還有機會可以獲得馬卡龍香氛蠟燭材料包，和情人一起享受專屬的手作幸福。