作家九把刀今天在臉書PO文，悼念他的岳母，證實今年57歲的岳母，打完疫苗4天後過世了。
九把刀表示，岳母於7月26日當天接種AZ疫苗，一開始沒有任何症狀，卻在30日發作，「好恐怖，痛到背部抽痛，從背部往頸部劇痛一陣一陣，吐完了，休息一下又開始痛，痛起來會要命啊！」
當天下午，九把刀的岳父發現太太以奇怪的姿勢躺在沙發上，一看竟沒有呼吸，立即打119，在電話指導下進行CPR，直到醫護人員趕來。
「媽媽在送達醫院前就走了，急診室裡，我們圍繞著媽媽，摸著她的頭髮、她的臉、她的手，不停地道謝，感激她用盡一生的愛陪伴我們，所有人都哭崩了。」
九把刀希望能夠給岳母和一家人一個清楚明白的答案，儘管深受打擊，仍忍痛將遺體送交解剖，正等待後續報告。他自己也照原計劃打了AZ疫苗，「這是我能做的、想做的、也必須做的，因為媽媽，也想為這個世界盡一針之力。」
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