一部載送待灌裝液化石油器容器空瓶大貨車，疑似輪胎爆胎起火。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水區國3清水服務區南下入口引道，今天上午10時許發生汽車火警，一部載送待灌裝液化石油器容器空瓶大貨車，疑似輪胎爆胎起火，所幸駕駛自行撲滅，未影響交通及無人員傷亡。

台中市消防局指出，上午10時許獲報清水服務區南下入口引道有汽車火警，派遣清泉分隊出動消防車2輛、救護車1輛、消防人員8名，由清泉分隊陳斯立小隊長帶隊前往。

現場為載送待灌裝液化石油器容器空瓶的大貨車，疑似輪胎爆胎冒出火花，消防人員到場時，火勢已由貨車司機以滅火器自行撲滅，清泉所屬到場布線出水降溫，所幸無人傷亡。