23歲梁姓現役軍人向秦姓同袍買槍彈，今年6月間，持槍枝搭國光客運，到嘉義縣水上鄉找王姓前女友要求復合遭拒，惱羞成怒，竟近距離槍殺王女致死，檢方11日依殺人罪嫌起訴梁男，並建請從重量刑。

起訴書指出，住新北市的梁男於去年10月間，與王女是高雄市一家燒烤店的同事，進而交往，後來感情生變，梁男於今年5月底，以5萬元向軍中秦姓同袍購買仿巴西金牛座型手槍之改造手槍1支及9發子彈，6月16日持槍彈南下嘉義找王女。

當天梁男從台北市搭國光客運到嘉義市，叫計程車前往王女的住處，但王女不在家，梁男

又搭計程車轉往嘉義縣水上鄉王女的親戚住處

，打手機找王女。

王女下樓，與梁男在這處民宅前談判，梁男要求復合，王女拒絕，2人發生爭吵不休，梁男竟拿出改造手槍近距離朝王女胸口開槍，致王女胸前1公分開放性傷口併左側創傷性血胸，親戚將王女送醫急救，但王女到院前已無心跳呼吸，傷重不治，警方到場逮捕梁男，並查扣犯案槍枝及子彈。

檢方認為梁姓被告無視槍彈法律管制的是高危險的違禁物，僅因私人情感因素而持槍射殺被害人，將梁男依殺人罪嫌起訴，並建請從重量刑。

秦男販賣槍彈給梁男，檢方依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例，目前仍在偵辦中。