克服換不到電的盲點，光陽工業（KYMCO）宣布啟動Ionex 3.0服務，騎士只需透過手機操作，就能讓專人於指定時間攜帶滿電電池到指定地點為騎士的愛車進行電池交換，服務過程騎士不需在場，創下個人化專屬送電服務首例，一勞永逸解決電動機車能源補充的不便與困擾，也與Gogoro的換電站做出區隔。

光陽董事長柯勝峯表示，對於大多數的騎士來說，在自家大樓的停車場裡，都無法找到能為電動機車充電的插座，外出上路後，要找到附近的充電站並不容易，漫長的充電等待時間也常造成困擾，但無論是充電站或換電站，騎士都必須先找到符合需求的站點，再耗費時間與精力繞路前往充電或換電，才有「尊榮換電」構想。

光陽首次推出的「Ionex尊榮換電」，是一個專為Ionex 3.0電動機車騎士所推出的個人化專屬送電服務，騎士只需以手機操作就能啟動「Ionex尊榮換電」服務，讓專人在特定時間內攜帶滿電電池到車輛停放位置，為騎士的愛車進行換電服務。騎士本人不需在場，生活作息也不需改變，愛車就能自動滿電。

除此之外，車主還能訂閱「Ionex尊榮換電」夜間服務，只要在晚上九點前透過手機App啟動「Ionex尊榮換電」夜間訂閱服務，Ionex服務團隊就會在當晚夜間車主就寢時間，到車主指定的停車地點主動尋車，為愛車換好滿電的電池。車主早晨起床後，愛車就已經自動滿電等待出門。

柯勝峯表示，「Ionex尊榮換電」為騎士節省寶貴時間，騎士不需要被迫改變自己原有的作息，把時間浪費在往返充換電站的路途上，更重要的是讓騎士擁有滿電保障，且「Ionex尊榮換電」專屬充電設施採用來自再生能源的綠色電力，讓騎士每一分鐘的騎乘都符合電動機車追求地球永續的初衷。