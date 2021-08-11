位於台北市的遠百寶慶店，曾4日爆出有專櫃人員確診，因此停業消毒1天；今日遠百寶慶店再度爆出有確診者足跡。對此，台北市衛生局11日表示，確實有確診者足跡，屬於台北市個案，已經通知清消並停業24小時。

遠百寶慶店今（11）日也發出聲明，進行全面清消作業，該案例屬台北市個案，已通知清消並停業24小時，明（12）日將恢復正常營業。