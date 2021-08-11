遠百寶慶店又爆確診足跡！北市府已要求停業清消1天 12:482021/08/11 中時 游念育 、 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 遠百寶慶店傳出有確診足跡。（圖／翻攝自遠百官方網站） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 位於台北市的遠百寶慶店，曾4日爆出有專櫃人員確診，因此停業消毒1天；今日遠百寶慶店再度爆出有確診者足跡。對此，台北市衛生局11日表示，確實有確診者足跡，屬於台北市個案，已經通知清消並停業24小時。 遠百寶慶店今（11）日也發出聲明，進行全面清消作業，該案例屬台北市個案，已通知清消並停業24小時，明（12）日將恢復正常營業。 北市遠百寶慶店又傳確診 今停業清消。（摘自臉書） 防疫旅館揪出Delta 侯籲勿忘諾富特破口 江蘇疫情兩樣情 揚州最熱 南京近清零 #遠百寶慶店 #停業 #清消 #確診者足跡 #台北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 減重的路上有他們不孤單！十大「減肥型YouTuber」分享秘訣、陪你鏟肉 09:242021/08/11 生活 北市嘉玲 黃珊珊打趣疫調會議要跳舞了 04:102021/08/11 地方新聞 揚州10日增本土病例54例 江蘇省長：盼疫情拐點早日到來 11:272021/08/11 兩岸 北市餐廳又有確診足跡 曾赴天母義麵屋、早餐店 13:152021/08/10 生活 《韓股》單日確診創新高 韓股連5跌 12:352021/08/11 財經 1分鐘讀財經》台積電7月營收暴跌2位數 兇手找到了 08:332021/08/11 財經 陸Delta疫情蔓延！學者不樂觀 喊話台商提高警覺 12:422021/08/11 生活 百貨秋禮越貴越夯 04:102021/08/11 焦點要聞 Delta加速擴散 美確診人數創今年高峰 04:102021/08/11 財經要聞 台北市首度清零 醫師爆「柯P曾懷疑過」 08:422021/08/11 生活 Delta變異株世界拉警報 侯友宜：機場、沿海線與防疫旅館要守住 09:142021/08/11 生活 生活熱門新聞 最新疫苗接種意願曝光 高端、莫德納數字讓人吃驚 - 生活 九把刀岳母打完AZ後4天猝逝 指揮中心回應了 - 生活 嬰兒出生竟長小尾巴 台大醫PO震撼照曝現況 - 生活 第6輪沒得選 全部打高端 登記時間出爐 - 生活 周五起開放混打莫德納 指揮中心曝優先對象 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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