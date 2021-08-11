（取自呂謦煒臉書）

新冠肺炎本土疫情造成台灣百業凋敝、民生疾苦，民進黨政府竟然打算繼去年的「三倍券」之後，今年再度發放「五倍券」，面對不分黨派的反對意見，行政院長蘇貞昌卻始終是一句「三倍券大成功」。國民黨青年團總團長呂謦煒呼籲蘇貞昌，不要當個只會回話的NPC（非玩家角色）院長，只會老調重彈、講一樣的話，要想辦法回應民意、振興經濟！

呂謦煒今（11）日在臉書表示，當國民黨喊話要發現金或消費券直接給民眾，用來幫助受衝擊的產業或個人時，蘇貞昌回應：去年政院發行三倍券，全國超過99%、近百分百參與，創造近1000億元的經濟效益，非常成功。

當審計部質疑去年三倍券發放欠嚴謹，且實際效益僅為推估，亟須檢討改善策略時，蘇貞昌不顧質疑，仍然回應：去年三倍券大成功，近2333萬人領取，創造1000多億元經濟效益。

當在野黨質疑發五倍券只有大賣場可以賺到錢，為什麼不用五倍券付政務官的薪水？蘇貞昌不顧質疑，仍然回應：去年三倍券大成功，高達2千330多萬人領取，不只地方政府跟進，業界更加碼。

呂謦煒質疑蘇貞昌院長，民主政府不是應該傾聽民意、回應民意嗎？為什麼面對來自多數民意的質疑，為什麼面對來自審計機關的檢討，民進黨政府卻仍堅持己見、故步自封？蘇貞昌院長，難道你是一位NPC（非玩家角色）院長嗎？只會老調重彈、講一樣的話？

呂謦煒批評民進黨政府的從政者，難道眼睛總是只看著自己的權力、地位或者來自高層的關愛？他要呼籲蘇貞昌，別再當NPC院長了！請低下頭、彎下身，好好體會基層老百姓的感受吧！好好想個方法紓困、振興吧！不要再刁難近三個月來吃了許多苦頭的台灣人民了！振興券OUT，發現金才是王道！