造紙股受惠市場需求暢旺、產品價量齊揚，2021年以來單月營收表現普遍暢旺。惟近期中國大陸及越南本土疫情升溫，防疫管制措施攪亂生產出貨進度，使正隆、永豐餘、華紙等造紙股2021年7月營收普遍較6月下滑，但仍較去年同期顯著成長，表現持穩高檔。

榮成(1909)受惠兩岸全產且出貨需求暢旺，7月自結合併營收50.37億元，月增2.28％、年增達30.42％，創同期新高、歷史第五高。累計前7月自結合併營收301.4億元、年增達47.08％，改寫同期次高。

士紙(1903)7月自結合併營收1571萬元，月增13.75％、年增33.28％。累計前7月合併營收2.46億元、年增達59.47％，創近7年同期高點，主要受惠出售營建房地收入挹注，本業的濕紙巾、面膜等消費品銷售增加，以及陽光士林珮柏旅館轉型防疫旅館穩健挹注。

永豐餘(1907)7月自結合併營收69.59億元，雖月減6.73％、降至近5月低點，仍年增達15.75％，改寫同期新高。累計前7月合併營收508.24億元、仍年增達28.51％，續創同期新高。

林漿紙大廠華紙(1905)7月自結合併營收17.78億元，月減5.55％、降至近5月低點，仍年增18.83％、為近3年同期高點。累計前7月合併營收129.96億元、仍年增達23.09％，為僅次於2018年的同期次高。

至於代理銷售榮成工紙的寶隆(1906)7月自結營收0.44億元，月增達36.65％、回升至今年高點，仍年減達70.31％。累計前7月營收2.04億元、年減達75.51％，續處同期次低，主因今年國內工紙需求暢旺，可供外銷工紙噸數減少所致。

造紙股受惠市場需求暢旺、產品價量齊揚，包括正隆、永豐餘、榮成今年單月營收均較去年同期成長達雙位數百分比。不過，暑期向來為紙漿需求淡季，且中國大陸及越南受雨季及疫情升溫影響，攪亂市場需求及生產出貨進度，使造紙股7月營收普遍略降。

展望後市，由於近期中國大陸及越南本土疫情升溫，當地政府祭出封城管制等措施防堵疫情擴散，製造業生產出貨及市場訂單需求受影響程度，以及廢紙等原料回收價格及成本是否進一步攀升、壓抑獲利成長空間，將成為後續法人關注焦點。