新冠管制的取消，以及體育賽事活動和暑假的到來，讓英國七月消費者支出大幅增加。

支付供應商巴克萊信用卡(Barclaycard)周二表示，七月消費者支出與疫情爆發前2019年同期相比，增加了11.6%；這也是自去年三月實施社交封鎖以來，首次出現與疫情前水準相比成長。

巴克萊信用卡表示，隨著人們聚集在一起觀看體育賽事，包括歐洲國家杯足球賽(英國踢進冠軍賽)、溫布敦網球賽和奧運，超市和食品飲料零售商的生意都蒸蒸日上。

另一項由英國零售聯盟(BRC)的調查數據顯示，七月份在零售商店的消費支出為年增6.4%。

BRC執行長Helen Dickinson表示，儘管成長已經放緩，但七月依舊看得到強勁銷售成績。Dickinson補充表示，上個月反常的潮濕氣候，讓顧客不願去逛商店，讓線上銷售表現強勁。

巴克萊信用卡也指出，七月的面對面實體商店的支付活動有所減少。另外，儘管解封之後的「蜜月期」已經出現降溫，但七月整體而言還是一個正成長的月份。但是隨後的通膨上升是否會影響未來幾個月的消費者支付行為，值得觀察。