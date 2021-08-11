喬山(1736)上半年稅後純益新台幣0.7億元，EPS 0.23元。因近期全球貨櫃供應短缺及美國嚴重塞港，7月部分營收遞延至8月認列，再加上台幣升值影響，導致七月台幣合併營收單月年減，美金表達則為持平的狀態，整體來看，第3季營收季增方向明確，第4季可望進入全年度的高峰。

喬山第2季呈現微幅獲利，稅後純益台幣340萬元。雖全球原物料及海陸運費大幅上漲帶來產品成本上升壓力，但毛利較高的商用產品營收佔比在第二季有明顯的拉高，在銷售組合優化的挹注下，毛利仍較去年同期提升0.4%，在全年最淡一季仍保持獲利。今年上半年稅後純益台幣0.7億元，EPS 0.23；較去年上半年每股虧損0.86元，大幅改善。

近期原物料的上漲力道已見到和緩，基於下半年進入產業旺季，終端客戶需求熱絡，喬山預期產能利用率將可維持高檔，另輔以價格調漲以及商用產品佔比再提升，成本上升的壓力也將獲得紓解，再加上費用控制得宜，據此，估計下半年的獲利率將可大幅度的提升，營運逐季走揚。

由於疫情影響，鍛鍊身體追求健康的生活方式變得更多元，線上及在家運動填補了消費者無法上健身房運動的缺憾，根據研究調查發現，消費者認為虛擬課程和在家運動是疫情期間的替代方案，疫情後90%以上的人們選擇回到健身房、也同時衍生出健身房結合在家運動的複合模式。這樣的新模式讓大型健身房的數位課程需求及其搭配家用產品銷售的商機應運而生，以提供會員更靈活的運動方案並達到吸引更多會員的目的。喬山長期與健身房合作緊密且同時具備供應數位課程方案以及優質商用家用產品的製造能力，搭配全球的廣泛的配銷通路，喬山在這波商用客戶的家用產品需求有不錯的進展。預計在下半年將再進一步攻城掠地，提高家用的市佔及獲利率。