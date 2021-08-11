統新(6426)受到大陸5G布建放緩衝擊，加上客戶端調整庫存下，上半年稅後淨利年減逾8成、每股獲利0.4元。

統新上半年合併營收2.64億元、年減少28.81%，營業淨利1639.5萬元、年減少82.99%，稅後淨利1555萬元、年減少80.52%，每股稅後盈餘0.4元。統新上半年合併毛利率為43.55%，主要是因營收影響庫存去化速度而累計認列存貨評價損失1388.4萬元，影響上半年毛利率約5.25%。

統新上半年因全球5G基礎建設布建速度受新冠肺炎疫情影響放緩，且大陸5G供應鏈持續受美中貿易戰影響，使整體市場需求遞延，在沒有新標案推出下，客戶進行庫存水位調整且拉貨保守，加上雲端資料中心客戶階段性需求結束，導致上半年淨利相較去年同期減少逾8成。

統新7月合併營收3615.3萬元、年減少54.76%；累計前7月合併營收約3億元，年減率31.11%。