八方雲集水餃、鍋貼受到不少民眾喜愛，不過因為單價有小數點，多數人都會刻意點偶數。近日一名女網友分享，至八方雲集用午餐，本來要點6顆韭菜水餃，但老闆說韭菜只剩下5顆，她為方便結帳，只好改點4顆，豈料，老闆竟要她將剩下的5顆都買走，更表示「碰到小數點都會自動去掉」，令她驚訝不已。

原PO昨（10）日於PTT女人板爆卦指出，很久沒到八方雲集吃午餐，本來想點6顆韭菜水餃，但老闆向她表示，店內的韭菜水餃僅剩最後5顆，為方便結帳，只好改點4顆，老闆一聽卻要求她將剩下的5顆全數買走，她向老闆解釋「因為韭菜水餃一顆5.5元，怕不錢不好算，才點4顆的」，沒想到老闆竟說「不會啦！碰到小數點，我們都會自動去掉。」

原PO一聽十分訝異，每次去八方雲集都不敢點奇數水餃，就是怕被老闆多收5毛錢，沒想到竟是少收5毛，「早知道我就點爆它」，事後她此事上網分享詢問「大家都知道奇數水餃會少收錢嗎？」

貼文曝光後，不少網友也十分震驚，「原來會去掉小數點，我都以為會進位」、「買這麼多次現在才知道」、「從來沒買過有奇數水餃」、「每次去老闆都會叫我買偶數」、「知道！去過的每家都無條件捨去，超讚」；不過也有人認為，剩下最後一顆水餃，對老闆而言，才是最麻煩的事，所以才會少收錢。