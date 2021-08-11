現代人生活忙碌，還得分別時間去換電站為電動機車換電，是否是你遲遲未換購電動機車的關鍵因素呢？你可曾期待是否更美好的解決方案？台灣光陽工業(KYMCO)今（11）日宣布。為Ionex 3.0電動機車騎士推出全新「Ionex尊榮換電」服務，車主只要預約即可享受專人換電服務，感受不同與以往的便利生活！

光陽（KYMCO）為Ionex 3.0電動機車騎士推出的「Ionex尊榮換電」服務，有需要的騎士只需透過手機操作，就能讓專人於指定時間攜帶滿電電池到指定地點為騎士的愛車進行電池交換，服務過程騎士不需在場（換電位置（停車位置）需要是換電人員可自由出入之處）。騎士還能訂閱「Ionex尊榮換電」服務，由專人於夜間為騎士愛車進行換電，隔天早晨就能輕鬆滿電出門。「Ionex尊榮換電」是全球首創的個人化專屬送電服務，解決電動機車能源補充的不便與困擾，為機車產業電動化開啟下一個革命。

隨著全球已有超過120國宣示將在2050年達成「淨零碳排(Net-zero Carbon Emission) 」，個人交通工具也積極朝向零碳排的目標邁進。新創公司與傳統企業紛紛推出全新電動車款搶佔市場，期望在即將到來的電動車時代佔有一席之地。然而，KYMCO 發現，阻礙機車騎士擁抱綠能的最大挑戰之一，仍取決於消費者是否能夠很方便地為電動機車補充能源。

對於大多數的騎士來說，在自家大樓的停車場裡，都無法找到能為電動機車充電的插座。外出上路後，要找到附近的充電站不一定很容易，漫長的充電等待時間也常造成困擾。換電站能夠提供快速的能源補充，但無論是充電站或換電站，騎士都必須先找到符合需求的站點，再費時或是有時更要繞路前往充電或換電。

KYMCO董事長柯勝峯表示:「KYMCO致力打造 『最得我心』的電動車騎乘體驗。如果騎士只要透過手機，就能完成愛車的能源補充，或早上起床後，愛車就能自動滿電等待出門，那麼困擾騎士的充換電痛點，就能從日常生活裡消失。」光陽在發現消費者對於電動機車換電的痛點後，不僅期待解決，更要將此轉為賣點，因此推出「Ionex尊榮換電」服務。

業者指出，「Ionex尊榮換電」是專為Ionex 3.0電動機車騎士所推出的個人化專屬送電服 務。騎士只需以手機操作就能啟動服務，讓專人在特定時間內 攜帶滿電電池到車輛停放位置，為騎士的愛車進行換電服務。騎士本人不需在場。若是擔憂車內物品有實施的疑慮，光陽方面也建議用戶可先行將貴重物品取出，以避免爭議或遺失，

此外，車主還能訂閱「Ionex尊榮換電」夜間服務，只要在晚上九點前透過手機App 啟動「Ionex尊榮換電」夜間訂閱服務，Ionex服務團隊就會在當晚夜間車主就寢時間，到車主指定的停車地點主動尋車，為愛車換好滿電的電池。車主早晨起床後， 愛車就已經自動滿電等待出門。

相較於市場上現行的能源補充方式，「Ionex尊榮換電」擁有三大優勢：（1）為騎士節省寶貴時間；（2） 擁有滿電保障；（3）落實真正環保。光陽指出，Ionex尊榮換電專屬充電設施採用來自再生能源的綠色電力，讓騎士每一分鐘的騎乘都符合電動機車追求地球永續的初衷。

目前，「Ionex尊榮換電」將於今年八月底在台灣正式啟動，初期服務範圍以六都為主。 搶先上線的是「Ionex尊榮換電」夜間訂閱服務，Ionex 3.0車主只要到Ionex專賣店， 完成方案申辦程序、安裝免費的專屬座墊開關，就能開始透過Ionex手機App來享受服務。「Ionex尊榮換電」夜間訂閱服務，每次只要50元，每月最高上限只收499元。為 了讓消費者感受全新服務型態的電動機車能源補充革命，2021年底前試營運期 間，所有i-One、S6、S7、S7R等Ionex 3.0車主，都能免費享受「Ionex尊榮換電」 服務。未來當然也有日間換電、以及推廣到六都之外的規劃，都請消費者可以期待。