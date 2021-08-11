台股今(11日)開低走低，盤中大跌200點，元大金意外出現在成交量排行榜第3名，截至12點50分，成交量逾18萬張，股價也一度跌至23.8元，跌幅有7%，有網友在PTT提問「元大金怎麼了」？，引來不少網友熱烈回應表示，「阿明a復仇」、「海運仔的逆襲阿」，也有網友說「元大自己昨天大賣自己，案情實在不單純」。

市場傳出財政部傾向不延長當沖證交稅減半的消息，影響市場多頭人氣，證券股10日紛紛臉綠，有網友表示「元大獲利有一半是證券 股市最近都沒量了」，還有眼尖網友表示「元大自己昨天大賣自己，案情實在不單純」。統計顯示，元大證券10日確實賣超元大金13044張。

元大金今開盤以下跌0.15元，以25.45元開出後一路下殺，早盤低點來到23.8元，跌幅有7%，成交量逾18萬張，超出5日均量5萬多張相當多。

對於元大金爆量重挫，網友回應都十分幽默，「讓你動我們大哥陽明」、「水鬼抓交替」、「阿明a復仇」、「海運仔的逆襲阿」、「動我陽明 我就砍你」、「惹惱了陽明還想跑」、「水手：要死一起死」。

陽明海運現金增資股上市後，股價直直落，元大金控表示，元大證券包銷陽明海運現金增資認購的股票部位已經全數出脫，相關損益也已認列，也讓元大證券7月稅後純益降至13.07億元，外界推估此次承銷陽明現增案恐使元大證吞下約10億元的虧損。