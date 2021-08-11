港隊在東京奧運取得1金2銀3銅，創69年來歷史性佳績，香港特首林鄭月娥昨（10）日公布5項支援體育措施，包括加快興建體院新設施大樓，預計2024年建成，包括擴展劍擊館、擴大運動科學及醫學中心、額外住宿設施等。香港體育學院主席林大輝今（11）日表示，體院是30年前設計，已不能容納現時約5000名運動員，且體院宿舍床位不足，使用率逾95％，房間的容納人數由2人提升至3人，「所以興建新大樓刻不容緩，再拖延將會出現很多瓶頸。」

香港浸會大學社會科學院副院長兼體育、運動及健康學系教授鍾伯光稱，僅靠體院推動體育的成效有限，全民普及運動、培育新一代運動員及體育入學校才為重要一環。他建議港府向企業提供誘因，如稅項優惠，令企業贊助體育項目，配合政府解決運動員出路問題。

林大輝指，體院建成逾30年，雖然相比康文署轄下其他體育設施及會所屬優質，但與國際一流訓練場地相比卻有很大的差距。他解釋，體院已不能容納現時約5000名運動員，以今屆奧運港隊獲得好成績項目劍擊為例，整個訓練場館僅得15條賽道，最高可容納30人一同訓練，然而劍擊運動員卻超過30人，因此每到放學時間均不敷使用。

林續指，林鄭月娥先前到體院視察，也發現15條賽道之間空間不足，讓運動員訓練時存在危險，也因使用率高，沒時間維修，地面僅簡單以牛油膠紙填補。他指出，目前體院宿舍床位僅440個，使用率逾95％，因此房間的容納人數由2人提升至3人，需在房間放置第3張架床，「所以興建新大樓刻不容緩，再拖延將會出現很多瓶頸。」