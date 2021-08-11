由王齊麟、李洋組成的「麟洋配」在東奧大放異彩，尤其是決賽最後壓線的賽末點「Taiwan in」，更是讓守在電視機前面的球迷們大呼過癮，悠遊卡公司分享「麟洋配」奪金榮耀，獲得兩人電票唯一授權，推出「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡，自8月12日上午11時起至8月16日夜間23時59分止開始在4大超商開放限時不限量預購。

「麟洋配」搭擋王齊麟和李洋是國中同學，一開始並非雙打搭檔，直到2019年兩人在教練的促成下搭配，相輔相成的默契成了他們最具優勢的武器，尤其是兩人各擅勝場，王齊麟是隊伍中的主攻擊手，188公分具有高壓制力，李洋防守能力優，善於用假動作混淆對手，堪稱最具互補性的絕佳搭檔。

這次「麟洋配」在東奧表現倒吃甘蔗，一開始雖輸給印度組合，但發揮無比韌性，接連擊敗印尼、日本及中國搭檔，最後勇奪羽球男子雙打金牌，拿下台灣奧運羽球史上第一金，不但讓「麟洋配」聲名大噪，招牌「聖筊」動作和決賽最後一球的「Taiwan in」也捲起潮流。

悠遊卡公司獲得「麟洋配」電票唯一授權，推出「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡。（悠遊卡提供／黃慧雯台北傳真）

悠遊卡公司推出「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡，一套兩張，包括王齊麟、李洋搭配Q版招牌「聖筊」，以及重現金牌戰中「Taiwan in」決勝點，搭配兩人Q版人像，兩張卡面上都有兩人親筆簽名，是支持選手的正版授權商品，自8月12日上午11時起至8月16日夜間23時59分止，在7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商限時不限量開放預購，每套350元，讓球迷可以盡情重溫東奧奪金感動！

悠遊卡公司此次發行「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡時間點也別有巧思，特地選在李洋生日的8月12日開賣，粉絲搶購還可順便祝李洋「生日快樂」！