疫情嚴重衝擊觀光產業。市議員邱素貞等人於市議會質詢時，要求觀旅局積極協助紓困外，疫情趨緩希望針對觀光產業的「後疫情時代」進行智慧轉型，以提升觀光品質，增加旅客來台中旅遊消費避免淪為觀光「慘」業。觀光旅遊局指出，預計今年第四季配合中市購物節辦理引客赴本市觀光旅遊消費活動。

市議員邱素貞、陳淑華、謝明源與蕭隆澤等人，11日於議會交通地政委員會業務質詢時表示，新冠肺炎在2019年底於大陸首次被發現；截至2021年8月10日，全球已逾2.03億例確診個案，其中逾430.8萬人死亡，是人類歷史上大規模流行病之一。

邱素貞說，台中市觀光產業如旅館業、民宿、觀光遊樂等業仍受到相當大衝擊與影響，旅館業放無薪假的有45家影響約1635人。希望觀旅局積極協助業者紓困外，更應未雨綢繆，針對台中的旅遊休憩業在「後疫情時代」進行轉型，整題提升觀光品質，增加旅客消費的誘因，以吸引旅客來台中旅遊。

陳淑華、謝明源與蕭隆指出，儘管新冠肺炎疫情一度讓觀光產業成了「慘業」，但後疫情稍緩後的國旅大爆發，讓台中市在2020年全國觀光區遊客數以4580萬人次拿下全國第一，成為市長盧秀燕近來在相關場合必定提出的重大政績。不過，遭審計部台中市審計處打臉。

審計處於審核報告中，糾正觀旅局規劃及行銷作業不適當，包括宣傳行銷廣告內容，有出現同一民間景點、契約計畫行銷工作項目，後續大幅度變更，且施作後才簽定契約變更約定同意書，作業程序有待改善、契約變更後，網路行銷實際達成的點擊率未増反減，造成單位成本相對增加，未達契約變更的計畫目標等等缺失，議員要求確實檢討改善。

觀旅局長韓育琪說，疫情爆發初期即積極與觀光旅遊產業聯繫了解產業衝擊狀況，並依據產業實際需求，爭取中央紓困經費，並推出相關紓困或協助作為，包含：推出本市居家檢疫／隔離家屬住宿補助、於本府服務e櫃檯建置紓困專區提供業者線上申辦，加速中央紓困4.0撥款、協助民宿業者向中央爭取電費減免等。

韓育琪強調，在振興部分觀旅局盤點資源，於年中推出臺中旅宿業創意行銷能量蓄積提案計畫，鼓勵臺中旅宿業者在疫情期間為疫後觀光振興行銷宣傳預作準備。在全臺疫情合理控制情形下，並預計於今年第四季配合本市購物節辦理引客赴本市觀光旅遊消費活動。