慈濟大學醫學檢驗生物技術學系主任張凱誌因實驗室同學深受青春痘所苦，甚至影響到心理健康，因此與醫學系生物化學碩士班老師彭士奕，從健康人皮膚表面分離出一種新的噬菌體，能精準殺掉生成青春痘的病菌。（慈濟大學提供／羅亦晽花蓮傳真）

抗痘新招！青春痘只要一冒出，總是困擾許多人，目前治療多以維他命A酸衍生物、抗微生物類製劑與荷爾蒙製劑等3大類為主，不過抗生素治療恐讓多重抗藥性金黃葡萄球菌入侵，慈濟大學近期發現，噬菌體療法可精準獵殺生成青春痘的病菌，避免傷及無辜，更能面對抗生素的氾濫。

青春痘正式名稱為痤瘡，12歲至24歲間好發率超過8成，25歲以上發病率也維持4成以上，產生原因之一為痤瘡丙酸桿菌會分泌酵素，將人體皮脂腺產生的中性脂肪酸分解成游離脂肪酸，並滲入真皮層引起發炎反應，使痤瘡惡化，當它存在時，金黃葡萄球菌與其他葡萄球菌的數量就會受到控制，當菌叢失去平衡時，就會長出令人困擾的青春痘。

慈濟大學醫學檢驗生物技術學系主任張凱誌因實驗室同學深受青春痘所苦，甚至影響到心理健康，因此與醫學系生物化學碩士班老師彭士奕，從歐美研究痤瘡丙酸桿菌噬菌體相關報告中，嘗試從健康人體分離出噬菌體，治療青春痘。

張凱誌指出，噬菌體療法首次使用可追溯到近1個世紀前，比抗生素應用還早，由於抗生素強大抗菌作用，讓噬菌體療法受到的關注相對較少，不過隨著多重抗藥性細菌的出現，許多研究團隊對使用噬菌體作為治療劑也重新產生興趣。

張與彭的研究團隊，也從健康人皮膚表面分離出一種外觀屬長尾噬菌體科（Siphoviridae）的新噬菌體，並命名為TCUCAP1，當他們把痤瘡丙酸桿菌打到小鼠的皮下引發痤瘡後，再給予TCUCAP1治療，發現可降低發炎、縮短病程，若將噬菌體與常用化妝品基底羥乙基纖維素（HEC，hydroxyethyl cellulose）混合，放置在攝氏4度避光環境下，半年內仍保有活性，顯示TCUCAP1未來或許可用來製作面霜塗抹患部，用來治療青春痘。

張凱誌說，以噬菌體消滅痤瘡丙酸桿菌，達到治療青春痘的目的，算是一種相當新穎的療法，由於噬菌體的專一性，只攻擊細菌，是天敵，它們對人、動物和植物無害，因此也不用擔心它會破壞其他好菌，傷及無辜，更能面對抗生素日漸氾濫的問題。