普生(4117)上半年合併營收達新台幣3.18億元，創歷年同期新高，主要受惠於印度、印尼、巴基斯坦等地區訂單出貨暢旺，挹注旗下竹科廠整體產能稼動率並達良好經濟規模效益，帶動上半年稅後淨利達5,224萬元、EPS0.88元，皆較去年同期由虧轉盈，並創歷年同期新高水準。

全球各國仍持續加大力道防範新冠肺炎疫情擴散，由於普生旗下RT-PCR核酸試劑、VTM病毒採集組、核酸萃取劑檢測等產品深受客戶高度肯定及信賴，且持續深化普生(GB)品牌擴大東南亞、印度等地區經銷商業務布局，帶動新冠肺炎試劑系列產品保持良好接單動能，包括上半年受惠印度地區大型政府標案訂單、以及印尼、巴基斯坦等地區訂單貢獻，進一步挹注旗下竹科廠產能稼動率隨著主要客戶訂單需求拉升而同步提振，並展現良好經濟規模生產效益，帶動2021年上半年整體毛利率、營業利益率分別達53％、17％。

展望第3季，普生將採齊全新冠肺炎試劑產品線、多管齊下業務布局策略，以目前旗下竹科廠仍採取兩班制生產並調配優化生產製程及生產效率，滿足各區域客戶訂單量能，另一方面，旗下GB COVID-19 Ag POCT新型冠狀病毒抗原快篩試劑，除已得歐盟體外診斷(CE-IVD)醫療器材標誌並完成註冊，公司亦持續進行台灣衛福部進行送件申請專案製造。