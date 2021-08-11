美國生技藥廠莫德納（Moderna）周二宣布已經與加拿大政府達成協議，將在加拿大建造一座「最先進」的製造工廠生產新冠疫苗，未來也可能生產其他呼吸道病毒的疫苗。

這座加拿大廠將是莫德納在美國以外的第一座自有工廠，預計於2024年底前落成。該公司表示，這座工廠將為加拿大人提供國內生產、對抗呼吸道病毒的核糖核酸（mRNA）疫苗，包括新冠病毒、季節性流感、呼吸道融合病毒（respiratory syncytial virus）疫苖，未來也可能生產其他疫苗，視核可的情況而定。有了這座工廠，加拿大在發生緊急公衛事件時將能直接取得疫苗。

莫德納並表示，現在也在與其他政府討論類似的合作，但他拒絕透露哪些國家。

因難以從其他生產疫苗的國家獲得疫苗，加拿大今年一再陷入疫苖供應短缺，並被迫延後疫苖接種的困境。因為疫苖短缺，加國政府被迫將接種第二劑新冠疫苖的時間推遲長達16周，並建議居民「混打」疫苗。

而在全球盟友殷殷期望能分享疫苗的壓力下，拜登政府3月宣布向墨西哥和加拿大配送約400萬劑美國沒有使用的阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗。加拿大衛生當局曾表示，此後疫苗的供應和接種速度都有所提升，第二劑疫苗的接種也能繼續進行。

莫德納周二股價大跌5.72%，因美國銀行分析師Geoff Meacham在給投資人的信中表示，莫德納的估值已經「從不合理變成很荒謬」。周二盤後莫德納再跌逾3%，報442美元。不過今年以來，莫德納股價已經大漲逾360%。