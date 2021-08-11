今天在大聯盟場上藍鳥和天使進行雙重賽，首場比賽天使以6：3獲勝，第二場藍鳥扳回一城以4：0勝出，而此戰最大的焦點就是藍鳥強打小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)和大谷翔平之間的對決，前者目前累積35支全壘打，後者則是37轟，可惜最後兩人都未敲出全壘打，大谷翔平還是暫居聯盟全壘打王。

首場比賽兩人表現都不佳，在7局(雙重賽規則)的比賽中大谷翔平3打數無安打吞下1K，小葛瑞洛4打數無安打吞下3K，想看強打對決的球迷可能有些失望了，而這場比賽天使在第3局先得分取得2：0領先，但下半局西曼(Marcus Semien)用長打還以顏色，追成1：2。

到了第5局雙方再各下2分，第6局天使靠高斯林(Phil Gosselin)的安打繼續拿下超前的2分，投手也在6、7局成功守下，終場天使就以6：3勝出。接著大約過了4小時兩隊再次碰頭，一樣是打7局的比賽，這次大谷翔平4打數1安打吞下2K，小葛瑞洛4打數1安打貢獻1分，也吞下2K。

而大谷翔平這場從第二棒調動到首棒，首打席就擊出安打，他靠著快腿一口氣衝向三壘，可惜最後並沒有回到本壘得分，接下來吞下2K，最後一個打席他有機會為球隊建功，因為當時處於滿壘，可惜他被三振也結束了這場比賽。

小葛瑞洛也是在首局就擊出安打，但他的安打帶有打點，送「春天哥」史普林格(George Springer)回本壘得分，藍鳥也在首局就取得2：0領先。接著2到5局兩隊都沒有得分，直到第6局小古瑞爾(Lourdes Gurriel Jr.)擊出帶有打點的一壘安打，將比數拉開到4：0。

最後他們就以此比數獲勝，兩隊今天雙重戰打成1：1平手。最可惜的是無法看到兩位全壘打高手開轟，兩場比賽下來大谷翔平總計7打數1安打吞下3K，小葛瑞洛8打數1安打貢獻1分吞下5K，兩人的表現都差強人意，期待他們下一次的對決！