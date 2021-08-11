曾擔任空服員的香港女星李若彤，外型俏麗中帶著典雅，出道成為女演員後，雖演過很多類型的作品，但以古裝武俠片最出名，其中，她在金庸經典作品《神鵰俠侶》，挑大樑飾演小龍女，出塵的美貌讓她爆紅，被封為「最美小龍女」，在眾多翻拍金庸著作的戲劇作品中，李若彤被公認是演活金庸筆下最迷人女主角的知名藝人之一。

李若彤至今仍活躍於演藝圈，神奇的是，時間在她身上彷彿靜止了一般，她始終維持不老容顏與曼妙身材，完全看不出來已經54歲，也因此圈了一大票粉絲，李若彤不時透過社群分享近況，最近則迷上穿旗袍，秀出許多不同剪裁、花紋的旗袍美人照。

李若彤迷上旗袍。(取材自李若彤微博)

看似相當優雅文靜的李若彤，其實私下非常好動，喜歡運動更著迷於健身，因此54歲了仍hold住「最美小龍女」封號，近日她曬出一系列不同風格的旗袍照，吐露自己是「愛旗袍的健身愛好者」，照片中，她或盤起頭髮，或做成偏西式的法式捲捲公主頭，幾乎各年代的旗袍風格都穿了，每一套都超合適，古典美中帶著魅惑性感的氛圍。

李若彤拍旗袍美照，不忘展示健身成果。(翻攝自李若彤微博)

這些照片中，有一張特別醒目，李若彤穿著俏皮的橘紅色改良式包袖旗袍，做出雙手握拳的健美小姐姿勢，纖瘦的她，手臂肌肉線條卻非常明顯，超級反差，讓粉絲笑稱呼「拍照也不要忘了秀二頭肌」，除了這張之外，這套照片盡顯「最美小龍女」魅力，讓網友看了直呼「看起來像18歲」、「永遠的女神」、「真的擁有青春漂亮」，實在正翻了。