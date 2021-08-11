高雄鄧姓女童與鄺姓生父到加油站自助洗車，卻遭空氣噴槍灌肺離奇死亡，二審高雄高分院認為鄺男故意對兒童傷害致死，11日改判10年重刑，女童母親鄧女淚訴，心中大石終於可以稍稍放下，但嫌犯開庭時說詞仍是避重就輕，想將所有過錯推給已經過世的女兒，將會與律師商討是否再提上訴。

鄧女指出，鄺男在開庭時，一直認為法院對他判的刑度過重，從頭到尾把責任都推給女兒，整個過程中，鄺男不斷否認犯行、說謊，完全看不出他有任何悔意，且孩子體內有驗出藥物，噴槍導致的傷口也直達咽喉部，並非只是在嘴巴表面，所以她相信這是成人所為。

鄧女表示，二審判決出爐後，她相當激動，覺得就是女兒含冤得雪的日子，感謝各界的幫忙，但因為鄺男並沒有講出實情，且還一直在想辦法脫罪，所以還是希望能夠繼續追查，讓嫌犯講出真相，是否再提出上訴的部分還在跟律師研擬當中。

鄧女淚訴，從事發、一審、二審過程真的相當煎熬，每當看到其他小朋友，就會回想起自己的小孩以前也是那麼乖巧、可愛，不管花多少時間，她都希望能夠幫孩子伸冤，並找出真相，因為她認為這是對孩子的補償，這條路還很漫長，希望嫌犯可以早日說出實情。