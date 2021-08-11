台中市政府地政局長吳存金經營個人臉書粉專「金好姨」，透過市府官網來置入性行銷。市議員王立任等11日質詢說，地政局長濫用市府官網置入性行銷個人臉書，臉書內許多留言都來自於局處同仁，企圖營造個人英雄主義，要求市政府檢討市政網路資源的運用。副市長陳子敬說，將立即檢討改進。

王立任指出，地政局長吳存金為經營個人臉書粉專「金好姨」而利用市府官網來置入性行銷。從地政局官網、地政局官方臉書、甚至連查詢地政資訊的「158空間資訊網」都可以看到地政局長個人臉書粉專連結，尤其全台中市29個局處沒有其他首長這樣做，明顯就是公器私用，濫用納稅人的錢來宣傳自己，應該立即檢討往後市政府網站的運用。

王立任說，另外該臉書粉專內的貼文幾乎都是活動照片或是節慶祝賀，並無任何有關地政業務資訊。尤其幾乎所有貼文下方的留言竟然都包含局處內同仁包括副局長、諸多位科長、地政事務所主任、甚至基層公務人員等等。合理懷疑地政局長專搞個人崇拜、職場小圈圈，企圖營造馬屁文化，對市府團隊及基層公務員是一大傷害。

王立任、張玉嬿議員共同要求副市長立刻檢討透過各人粉專宣傳業務的政策，以避免公器私用及濫用納稅人的血汗錢。

地政局長吳存金說，她是透過活潑的行銷方式，藉此來落實為民服務，行銷市府的政令宣導，透過「金好姨」與民眾互動，包括不動產及租賃公會、實價登錄等資訊，讓民眾充分了解。