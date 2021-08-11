第6輪高端何時預約？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中將在記者會上說明。（本報系資料照）

中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增16例COVID-19確定病例，分別為12例本土及4例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。

指揮中心表示，今日新增之12例本土病例(其中5例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為9例男性、3例女性，年齡介於10多歲至70多歲，發病日介於今(2021)年8月2日至8月10日。個案分布為新北市6例、臺北市4例及基隆市2例；其中7例為已知感染源、3例關聯不明、2例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

今新增12例本土，全部都在北北基。(指揮中心提供)

指揮中心說明，今日新增2例死亡個案中，案6581為70多歲男性，有慢性病史、無相關活動接觸史，5月21日出現發燒、全身倦怠症狀，隔日因意識改變、呼吸喘就醫採檢並住院隔離治療，5月27日確診，6月19日解隔離出院，7月8日死亡。案13510為90多歲男性，有慢性病史、無相關活動接觸史，6月14日出現發燒、疲倦症狀，6月15日就醫採檢，6月16日住院隔離治療，6月17日確診，7月10日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月9日累計公布14591位確診個案中，已有13111人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.9%。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案均為男性，年齡介於20多歲至60多歲，分別自荷蘭(案15912)、印尼(案15913)及英國(案15921、案15922)入境，且皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境日介於7月28日至8月9日。

圖為5/1起新冠肺炎本土確診採檢及發病趨勢圖。(指揮中心提供)

指揮中心統計，截至目前國內累計2268145例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2251025例排除)，其中15814例確診，分別為1303例境外移入，14458本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。2020年起累計816例COVID-19死亡病例，其中808例本土，個案居住縣市分布為新北市401例、臺北市311例、基隆市28例、桃園市24例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。